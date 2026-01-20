Festa di San Sebastiano | Ortona celebra la polizia locale delle città abruzzesi

Ortona ha ospitato la celebrazione dedicata a San Sebastiano, patrono della polizia locale abruzzese. L’evento ha rappresentato un’occasione di riconoscimento e ringraziamento per il lavoro quotidiano delle forze di polizia nelle città della regione. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla polizia locale nel garantire sicurezza e ordine pubblico, rafforzando il senso di comunità tra le diverse realtà abruzzesi.

La polizia locale abruzzese si è ritrovata a Ortona per festeggiare insieme San Sebastiano, patrono del Corpo. Un appuntamento annuale, nel corso del quale si è parlato anche dei risultati raggiunti al termine di un percorso iniziato 13 anni fa con la legge regionale.

