Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio sull’ultimo sviluppo dell’inchiesta riguardante la tragica strage di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, evidenziando le immagini inquietanti emerse dal locale. Un aggiornamento importante per comprendere meglio il contesto e le novità legate a questo grave evento.

Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno avvenuta all'interno del Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Già alcuni giorni fa era emerso un inquietante dettaglio, ossia che le condizioni del locale fossero tanto precarie che vi erano addirittura delle stecche da biliardo utilizzate per tenere attaccati al soffitto i pannelli di schiuma fonoassorbente. In queste ultime ore un video di circa 8 secondi sta confermando questa terribile informazione. Nel filmato, acquisito dagli inquirenti nel corso della giornata di oggi (26 gennaio), si vedono proprio diverse stecche da biliardo poste verticalmente per puntellare i pannelli e tenerli in posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Immagini choc dal Le Constellation: i pannelli del locale tenuti da stecche da biliardo

Approfondimenti su Le Constellation

Qualche settimana prima della tragedia, i pannelli fonoassorbenti del Constellation, installati nel 2015 dal titolare Jacques Moretti, avevano mostrato segni di cedimento.

Una testimonianza della cameriera ricostruisce quanto accaduto durante l’incendio de Le Constellation a Crans-Montana, evidenziando interventi fai-da-te sul soffitto e la presunta fuga di Jessica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Le Constellation

Argomenti discussi: Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere: la foto choc nella chat dei compagni di classe; Riccardo Zappone, le immagini choc del pestaggio in strada con calci, pugni e bastonate di fronte a passanti e automobilisti VIDEO; VIDEO | Ambulanza travolta a un’onda anomala in provincia di Messina, le immagini choc; Affidi: la stampa parla di cartone-choc, ma è approvato dal Miur.

Minnesota, cittadino Usa portato via da casa in mutande dall’ICE: le immagini chocUn intervento dell’ICE in Minnesota sta facendo il giro del web per le modalità considerate estreme e umilianti. Un cittadino statunitense è stato allontanato dalla propria abitazione in piena notte, ... affaritaliani.it

Immagini choc sullo spaccio ad Avezzano, tuona il Centrodestra: Smascherata l’ipocrisia di chi governa la cittàAvezzano. Le immagini mandate in onda dal telegiornale Studio Aperto su Italia Uno certificano in modo inequivocabile il fallimento dell’amministrazione ... marsicalive.it

Le immagini choc girate con lo smartphone mostrano il branco scagliarsi contro due 24enni: un ferito in ospedale, indagini in corso sulla dinamica facebook