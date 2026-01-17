Crans-Montana soffitto riparato con stecche da biliardo e la fuga di Jessica | il racconto della cameriera

Una testimonianza della cameriera ricostruisce quanto accaduto durante l’incendio de Le Constellation a Crans-Montana, evidenziando interventi fai-da-te sul soffitto e la presunta fuga di Jessica. La donna descrive i momenti cruciali della notte, offrendo un quadro chiaro e sobrio di quanto avvenuto, tra riparazioni improvvisate e l’evacuazione del locale. Un resoconto importante per comprendere meglio le cause e le dinamiche dell’incendio.

La cameriera de Le Constellation racconta la notte dell'incendio, la fuga di Jessica Moretti e i lavori di ristrutturazione del locale. Proprio i lavori di ristrutturazione, così come le norme di sicurezza antincendio, sono al centro dell'indagine che vede i proprietari Moretti indagati. Attenzione anche alla responsabilità, che i datori di lavoro scaricano sui loro dipendenti, come la giovane cameriera con il casco, che ha perso la vita. È stato lungo e doloroso il racconto di Louise, la cameriera del Le Constellation che la notte di Capodanno ha vissuto in prima persona i drammatici eventi dell'incendio nel quale sono morte 40 persone, molti giovanissimi. "I pannelli rotti del soffitto tenuti con le stecche da biliardo, avevano deciso di ripararli così"; Crans Montana, il testimone svela crepe ignorate: soffitto già cedeva e schiuma fuori dai pannelli.

