Soffitti riparati con stecche da biliardo

Qualche settimana prima della tragedia, i pannelli fonoassorbenti del Constellation, installati nel 2015 dal titolare Jacques Moretti, avevano mostrato segni di cedimento. In un punto del soffitto si era verificato un abbassamento, e per riparare temporaneamente il problema erano state utilizzate stecche da biliardo come supporto. Questa soluzione improvvisata evidenzia le condizioni di manutenzione del locale prima dell’incidente.

Il particolare emerge da due testimonianze, tra cui quella di Louise, una cameriera sopravvissuta: "Penso che il soffitto dovesse essersi abbassato e che abbiano dovuto fissarlo in quel modo. Ho visto 3-4 stecche da biliardo contro il soffitto".

