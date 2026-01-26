I Vivai Acciarri, situati a Massignano nella fascia costiera del Piceno, rappresentano un'importante realtà nel settore del vivaismo nelle Marche. Con oltre 40 ettari di coltivazioni, integrano pratiche sostenibili come il fotovoltaico, sistemi di irrigazione anti-spreco e l’uso di vasi riciclabili, offrendo prodotti di qualità per il mercato italiano ed europeo.

LA FASCIA costiera del Piceno, nelle Marche, è rinomata per il vivaismo. Tra gli operatori del settore, con elevata produzione e commercializzazione in Italia e in Europa, spicca i "Vivai Acciarri" a Massignano, con oltre 40 ettari di coltivazioni sia a terra che in vaso. Abbiamo incontrato il fondatore e titolare Alfredo Acciarri. Un grande vivaio votato alla sostenibilità. Quali accortezze applicate per limitare l’impatto ambientale? "Al primo posto gli impianti fotovoltaici, con pannelli montati su tutti i capannoni e strutture accatastabili che ci permettono di abbattere il 50% del consumo totale dell’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il vivaio green con fotovoltaico, irrigazione anti-spreco e vasi riciclabili

