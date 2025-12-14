Natale etico a Melpignano con addobbi anti-spreco e luminarie di pace

A Melpignano il Natale si tinge di etica, con addobbi anti-spreco e luminarie che diffondono messaggi di pace. L’amministrazione comunale sceglie un approccio sostenibile e pacifista, valorizzando l’albero-scultura degli anni passati come simbolo di rispetto ambientale e impegno contro il disarmo.

MELPIGNANO – Un Natale “etico” a Melpignano con addobbi anti-spreco e luminarie dense di messaggi di pace: è la scelta dell’amministrazione comunale, che segue la via del rispetto dell’ambiente e rilancia un messaggio contro il disarmo, utilizzando l’albero-scultura realizzato negli anni scorsi. Lecceprima.it Natale etico a Melpignano con addobbi anti-spreco e luminarie di pace - Per colorare le festività natalizie in piazza San Giorgio l’installazione realizzata da un artigiano locale negli anni scorsi senza sradicare alberi né nuove risorse pubbliche. lecceprima.it

Natale etico e all’insegna della pace: speciali luminarie a Melpignano - Ancora una volta l’amministrazione segue la via del rispetto dell’ambiente e rilancia un messaggio contro il disarmo anche per il Natale, ... corrieresalentino.it

