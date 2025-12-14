Natale etico a Melpignano con addobbi anti-spreco e luminarie di pace

A Melpignano il Natale si tinge di etica, con addobbi anti-spreco e luminarie che diffondono messaggi di pace. L’amministrazione comunale sceglie un approccio sostenibile e pacifista, valorizzando l’albero-scultura degli anni passati come simbolo di rispetto ambientale e impegno contro il disarmo.

