Accolto il ricorso di Alfonso Signorini Fabrizio Corona non può pubblicare la puntata

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, impedendo a Fabrizio Corona di pubblicare la puntata di

Il Roberto Pertile, giudice del Tribunale civile di Milano, ha emesso un provvedimento cautelare urgente di inibitoria nei confronti di Fabrizio Corona, accogliendo l'istanza presentata dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, legali di Alfonso Signorini. La decisione arriva dopo che Signorini ha denunciato una presunta campagna diffamatoria a suo danno, legata alla diffusione online di contenuti ritenuti lesivi della sua reputazione. Bloccata la nuova puntata e rimossi i contenuti precedenti.

Caso Signorini, accolto il ricorso: «Corona non può pubblicare la puntata»È stato accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro la diffusione della puntata da parte di Fabrizio Corona.

Caso Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare nulla online sul giornalistaIl tribunale ha accolto il ricorso nel caso Signorini, stabilendo che Fabrizio Corona non potrà più pubblicare contenuti online sul giornalista.

Il caso Alfonso Signorini e Fabrizio Corona

Signorini blocca Falsissimo: accolto il ricorso contro Corona. Il provvedimento dei giudiciAccolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini. Il tribunale ordina la rimozione dei contenuti e vieta la pubblicazione della terza puntata. affaritaliani.it

Accolto il ricorso di Signorini, Corona non può pubblicare la puntataIl giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e ... ansa.it

Caso Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare nulla online sul giornalista x.com

