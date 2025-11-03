Tradisci lo Champagne Bevi Prosecco La campagna delle sorelle Delevingne fa infuriare la Francia

Gamberorosso.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comité chiede di togliere il riferimento alle bollicine francesi. La risposta delle fotomodelle, affidata ai social, cita Oscar Wilde: “Abbiamo fatto parlare di noi. Salute”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tradisci champagne bevi prosecco«Tradisci lo Champagne, bevi Prosecco». Gli imprenditori francesi contro le sorelle Delevingne che producono bollicine vegane: «Uso illegale del nostro nome per farsi ... - Le sorelle inglesi Chloe, Poppy e Cara Delevigne dal 2020 producono vino Prosecco sulle colline Unesco in provincia di Treviso. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

tradisci champagne bevi prosecco«Tradisci lo Champagne», ma anche il Prosecco critica le sorelle Delevingne. Lo spot divide le bollicine - La trovata pubblicitaria del marchio “Della Vite” ha agitato il Comité Champagne, che per raccomandata ha intimato ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tradisci Champagne Bevi Prosecco