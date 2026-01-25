Disastro di Pioltello otto anni dopo la tragedia Caravaggio e Capralba ricordano le tre vittime

Otto anni dopo il disastro ferroviario di Pioltello, le comunità di Caravaggio e Capralba si sono riunite per ricordare le tre vittime, Pierangela Tadini, Alessandra Giuseppina Pirri e Ida Milanesi. La cerimonia commemorativa ha rappresentato un momento di riflessione e solidarietà, mantenendo vivo il ricordo delle persone coinvolte in quella tragedia. Un’occasione per onorare la memoria e rafforzare il senso di comunità.

Otto anni dopo la tragedia ferroviaria di Pioltello, nel quale persero la vita Pierangela Tadini, Alessandra Giuseppina Pirri e Ida Milanesi, le comunità di Caravaggio e Capralba si sono ritrovate per ricordare, attraverso una cerimonia commemorativa, le tre concittadine. La mattina di domenica 25 gennaio, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, monsignor Giansante Fusar Imperatore ha celebrato la messa in suffragio delle vittime dell’incidente del 25 gennaio 2018. Al termine della funzione religiosa, i sindaci di Caravaggio e Capralba, Claudio Bolandrini e Damiano Cattaneo, insieme ai famigliari, hanno deposto un omaggio floreale al memoriale di Largo Cavenaghi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

