Scontro tra treni in Spagna la sindaca di Pioltello | Qui 8 anni fa il deragliamento lo ricordo con angoscia

Un incidente tra treni in Spagna richiama l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti. La sindaca di Pioltello, ricordando il deragliamento avvenuto otto anni fa, sottolinea l’importanza di garantire viaggi sicuri per cittadini e pendolari, affinché episodi simili possano essere evitati. La tutela della sicurezza rimane una priorità per tutti coloro che ogni giorno si spostano, sia per lavoro sia per piacere.

Pioltello (Milano), 19 gennaio 2026 – “Chiediamo sicurezza dei trasporti per tutti, per chi ogni giorno la mattina va al lavoro, per chi viaggia e per chi scopre il mondo. Oggi un nuovo disastro in Spagna. La sicurezza non è una priorità ma un diritto. Ricordiamolo”. Sono le parole della sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti, sul suo profilo Facebook, in merito all'incidente ferroviario avvenuto in Spagna dove due treni ad alta velocità si sono scontrati in seguito a un deragliamento. Leggendo di questa tragedia, il pensiero della prima cittadina è andato al 25 gennaio 2018 quando un treno dove viaggiavano soprattutto pendolari è deragliato nella stazione di Pioltello, causando tre morti e oltre 40 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scontro tra due treni in Spagna ad Adamuz, 21 morti e oltre 100 feriti nel deragliamento sull'Alta Velocità

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità. L’incidente ha causato almeno 21 vittime e più di 100 feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e indagare sulle cause dello scontro. La notizia rappresenta un grave episodio nel trasporto ferroviario della regione e richiede attenzione e approfondimenti.

Spagna, deragliamento treni in Andalusia: le immagini aeree del luogo dello scontro

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Due treni sono deragliati, causando almeno 39 vittime e 152 feriti, alcuni gravi. Le immagini aeree mostrano l’area interessata dallo scontro, evidenziando la portata della tragedia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

