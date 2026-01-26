La decisione di una famiglia di vivere nel bosco sfida le convenzioni sociali e le norme di vita considerate normali. Questa scelta esistenziale mette in discussione il modello di vita tradizionale, invitando a riflettere sui valori di autonomia e rispetto per la natura. Un percorso che, pur lontano dai cliché, evidenzia la complessità delle decisioni individuali e il rispetto delle proprie convinzioni.

La scelta esistenziale della famiglia nel bosco mette in discussione uno stile di vita ritenuto l’unico valido. Per questo viene trattata come disagio psichico. È il modello che l’U usava contro i suoi oppositori e che abbiamo rivisto in azione durante la pandemia. La famiglia che aveva scelto di vivere in un bosco sarà sottoposta all’intollerabile arbitrio di una perizia psichiatrica. Tra le armi più micidiali di un potere corrotto, poche sono state affilate quanto l’accusa di pazzia. Non sporca le mani di sangue, non erige patiboli nelle piazze, e ottiene due risultati spettacolari: ridurre al silenzio chi disturba l’ordine costituito, e trasportarlo all’inferno, un inferno dove nessun avvocato potrà entrare, dove sarà corretto, anzi encomiabile, spegnere il suo intelletto con droghe ampollosamente chiamate psicofarmaci, torturarlo con procedimenti terapeutici come l’elettroshock o crisi ipoglicemiche di insulina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il potere dà del pazzo a chi non si conforma

L'Ex-Opg Je so' pazzo sta vivendo una fase di trasformazione dopo il riconoscimento ufficiale del Comune.

Domani alle 21, al teatro comunale di Loro Piceno, sarà rappresentato

