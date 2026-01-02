Pazzo a chi? al teatro comunale. Il ricavato ad Anffas Sibillini.

Domani alle 21, al teatro comunale di Loro Piceno, sarà rappresentato

Domani alle 21, al teatro comunale di Loro Piceno, arriva " Pazzo a chi? ", lo spettacolo messo in scena dal gruppo amatoriale di Circolo di Piazza Alata aps con la regia di Stefano Sebastianelli. "Ispirato alla celebre pièce "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta, questo adattamento ne propone una versione ridotta in due atti, in lingua italiana, pensata per rendere ancora più accessibile e diretta la comicità surreale e gli equivoci irresistibili che hanno reso l’originale un classico del teatro comico – spiegano gli organizzatori –. La storia gioca sul sottile confine tra normalità e follia, tra apparenza e realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

