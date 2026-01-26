Il Poggibonsi ottiene un punto importante a Sansepolcro, un risultato che può favorire il percorso verso la salvezza. Per raggiungere l’obiettivo, tuttavia, è necessario un ulteriore salto di qualità nelle prossime partite. La squadra ha mostrato spirito e compattezza, ma deve continuare a lavorare con determinazione per migliorare le prestazioni e consolidare la posizione in classifica.

SANSEPOLCRO 0 POGGIBONSI 0 SANSEPOLCRO (3-5-2): Borgo; Baraboglia, Cerbella; Belli (48’ st Di Paola), Stumpo (29’ st Polimeni), Mazzolli, Massai, Omohonria; Bocci (25’ st Sane), Vitiello. Allenatore Ciampelli. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, Borri, Salto Lomba; El Dib (25’ st Ndiaye), Rodio, Shenaj, Borghi, Masini, Rodio (38’ st Valenti); Gerbino (19’ st Magnati), Accursi (1’ st Boriosi). Allenatore Consonni. Arbitro De Angelis di Nocera Inferiore. SANSEPOLCRO – Sul prato del Buitoni, Sansepolcro e Poggibonsi si annullano a vicenda in una partita priva di reti e di sostanziali emozioni, mentre il Camaiore vince in trasferta e il fosso di 8 e 9 punti che si è scavato fra le due compagini e le avversarie più vicine significa a oggi retrocessione per l’una e per l’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi ottiene un punto a Sansepolcro. Per centrare la salvezza serve il salto di qualità

Serie d: i due attaccanti tornano a disposizione di ciampelli. domenica al buitoni contro una squadra in salute. Il Sansepolcro recupera Vitiello e Belli per la sfida salvezza contro il PoggibonsiIl Sansepolcro si prepara alla sfida di domenica al Buitoni contro il Poggibonsi, una squadra in crescita dopo recenti risultati positivi.

Calcio a 5 In C1 punto prezioso in ottica salvezza. Il Città impone il pari alla Virtus PoggibonsiIn un match di calcio a 5 valido per la C1, il Città di Massa conquista un punto importante in chiave salvezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Impianti aperti: in programma una nuova visita; Calcio serie D ma i rossoblù non segnano più Imolese un piccolo raggio di sole per sperare Dopo sei sconfitte di fila arriva un pareggio.

Poggibonsi senza paura a casa del Sansepolcro. Bertini: Concentrazione. Arrivano due underDue nuovi under della classe 2006 per il Poggibonsi in vista dell’odierno match in trasferta con il Vivi Altotevere ... sport.quotidiano.net

Poggibonsi: Salvezza in Serie D Assicurata, Ora Si Guarda al FuturoIl Poggibonsi ottiene la salvezza in Serie D. Galbiati riflette sulla stagione e guarda alla prossima sfida contro Fulgens Foligno. Contava non perdere e abbiamo ottenuto il punto che serviva per ... lanazione.it

“Porta a casa un libro”, l'iniziativa dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, in programma dal 17 al 31 gennaio presso l’Istituto - facebook.com facebook