Calcio a 5 In C1 punto prezioso in ottica salvezza Il Città impone il pari alla Virtus Poggibonsi
In un match di calcio a 5 valido per la C1, il Città di Massa conquista un punto importante in chiave salvezza. La squadra impone il pari alla Virtus Poggibonsi, mantenendo saldo il proprio cammino nella classifica. Di seguito, i dettagli delle formazioni e delle azioni salienti dell'incontro.
Città di Massa 4 Vitus Poggibonsi 4 CITTÀ DI MASSA: Velardi, Dodaro, Russo, Barotti, Verduci, Lampitelli, Jony, Bedini, Yeray Angulo, Tognini, Borzoni. All. Tenerani. VIRTUS POGGIBONSI: Panico, Hoxhaj, Orellana Valenzuela, Guerrieri, Coronato, Baldini, Abrane, Giglioli, Hagbe, Dainez, Bartolotta, Abbate. All. Landozzi. Arbitro: Medvid di Pisa. Marcatori: Bedini (M), Verduci (M), Yeray Angulo (M), Borzoni (M), Guerrieri (V), Dainez (V), Abbate (V), Bartolotta (V). MASSA – Pareggio importante per il Città di Massa. Contro la Virtus Poggibonsi, arrivata al Palazzetto per confermare la propria terza posizione, i ragazzi di mister Tenerani sono riusciti a strappare un 4-4 prezioso in ottica salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
