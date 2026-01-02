Cesena accoglie la fiamma olimpica ecco il percorso della staffetta | 20 tedofori verso Milano-Cortina
Martedì 6 gennaio, Cesena sarà attraversata dalla staffetta della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione dei valori olimpici, coinvolgendo 20 tedofori nel percorso che si concluderà a Milano-Cortina. Questa tappa simbolica sottolinea l’importanza dello sport come elemento di unione e partecipazione, portando nel territorio cittadino un messaggio di inclusione e collaborazione.
Martedì 6 gennaio la città di Cesena sarà attraversata dal viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, uno degli eventi simbolo che accompagna i Giochi olimpici e che porterà nel territorio cittadino i valori dello sport, della partecipazione e della condivisione.“Il passaggio dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
