Cesena accoglie la fiamma olimpica ecco il percorso della staffetta | 20 tedofori verso Milano-Cortina

Martedì 6 gennaio, Cesena sarà attraversata dalla staffetta della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione dei valori olimpici, coinvolgendo 20 tedofori nel percorso che si concluderà a Milano-Cortina. Questa tappa simbolica sottolinea l’importanza dello sport come elemento di unione e partecipazione, portando nel territorio cittadino un messaggio di inclusione e collaborazione.

Arriva la Fiamma Olimpica in provincia di Ravenna: il 6 gennaio il passaggio da Faenza - Il 6 gennaio 2026, la città di Faenza vivrà un momento di storica importanza accogliendo il passaggio della Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. ravennawebtv.it

Il fascino dei vicoli che raccontano storie. Tra luci sospese, passi lenti e il tempo che sembra rallentare, Cesena ci accoglie con tutta la sua magia. È qui che l’inverno diventa poesia. #HelloCesena - la città in un hashtag INSTAGRAM: ww - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.