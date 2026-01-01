programma percorso e orari della fiamma olimpica a pescara il 2 gennaio

Il 2 gennaio, nel pomeriggio, Pescara ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Di seguito vengono indicati il programma, il percorso e gli orari ufficiali dell’evento, che rappresenta un momento simbolico e di condivisione per la città in vista delle Olimpiadi.

La Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 arriverà a Pescara nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio.La Fiamma farà tappa nel capoluogo adriatico e tutti i cittadini potranno assistere a questo momento, lungo il percorso cittadino e in piazza della Rinascita (piazza Salotto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

