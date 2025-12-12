Gedi spuntate le armi alla sinistra Il governo incontra i vertici del gruppo ed è pronto a riferire al Parlamento

Il governo si prepara a incontrare i vertici di Gedi per affrontare la possibile vendita dei principali patrimoni del gruppo, tra cui Repubblica e Stampa. La questione, che desta grande attenzione politica e mediatica, sarà discussa a breve in Parlamento, con l'obiettivo di chiarire le implicazioni di questa operazione strategica.

Detto fatto. Sulla ventilata (quasi certa) vendita del gruppo Gedi d ei gioielli di famiglia Repubblica e Stampa il governo c’è. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini ha ricevuto i vertici del gruppo per verificare la massima trasparenza dell’operazione. Gedi, Barachini incontra i vertici del gruppo. Spuntate le armi delle sinistre che hanno cavalcato la notizia per sparare contro Palazzo Chigi che non avrebbe mosso un dito “per la tutela di beni e capitali strategici di interesse nazionale”. Nel corso dell’incontro, definito “positivo” dal presidente di Gedi, Paolo Ceretti, Barachini ha chiesto “elementi informativi in merito alla definizione di eventuali accordi di cessione. Secoloditalia.it

