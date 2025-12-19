Boccia Pd | Manovra in ritardo Giorgetti si dimetta o venga a riferire su cosa sta succedendo – Il video

La legge di bilancio è in grave ritardo, generando caos e incertezza nella maggioranza. Boccia critica duramente i ritardi e chiede chiarimenti urgenti, chiedendo a Giorgetti di dimettersi o di rendere conto di cosa sta succedendo. Una situazione di forte tensione politica che mette a rischio l’intera stabilità del paese.

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "La legge di bilancio è in ritardo enorme, c'è una confusione totale nella maggioranza. Il Ministro Giorgetti è stato smentito e ha dovuto cancellare l'emendamento che avevo fatto pochi giorni fa. Ora si dimetta o venga a riferire su cosa sta succedendo" così il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Manovra: Boccia, 'Giorgetti venga in aula o si dimetta' Leggi anche: Mps-Mediobanca, Schlein tuona contro Giorgetti: “Venga a riferire in Aula per chiarire” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia; Manovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L'emendamento sulle lauree va cambiato»; Manovra, oltre alla stretta sulle pensioni saltano anche le novità sul Tfr; Manovra, scontro in Senato sugli emendamenti: opposizioni all’attacco del governo. Boccia (Pd): "Manovra in ritardo, Giorgetti si dimetta o venga a riferire su cosa sta succedendo" - (Agenzia Vista) "La legge di bilancio è in ritardo enorme, c'è una confusione totale nella maggioranza. stream24.ilsole24ore.com

