Cosa mostrano i video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis

I video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis forniscono elementi che contraddicono la versione ufficiale del governo di Trump, secondo cui gli agenti federali avrebbero aperto il fuoco in autodifesa. Questi filmati offrono una prospettiva differente sull’accaduto, contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le responsabilità degli agenti coinvolti.

È la seconda volta in meno di un mese che gli agenti federali uccidono una persona durante una manifestazione in città: il 7 gennaio un agente dell’ICE (un’altra importante agenzia anti-immigrazione) aveva sparato e ucciso una donna disarmata, Renee Nicole Good. La versione del governo era stata la stessa, cioè che l’agente avesse sparato per legittima difesa: anche in quel caso era stata smentita dai video. I video della scena dell’omicidio di Pretti sono girati da varie angolazioni e sono stati verificati dai media statunitensi. Mostrano che non impugnava un’arma, al contrario di quanto ha detto il dipartimento per la Sicurezza interna (da cui dipendono la polizia di frontiera e l’ICE) sostenendo che gli agenti abbiano sparato per difendersi, perché l’uomo si sarebbe avvicinato a loro con una pistola e avrebbe opposto resistenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Alex Pretti, un testimone smentisce le squadre Ice a Minneapolis: «Era disarmato» – Il videoUn testimone oculare anonimo ha fornito una dichiarazione giurata riguardo alla sparatoria a Minneapolis, contestando le versioni ufficiali delle squadre ICE.

Minneapolis, gli attimi prima dell'uccisione di Alex Pretti da una diversa prospettivaUn passante in auto ha documentato gli istanti precedenti all'intervento degli agenti federali che ha portato alla tragica morte di Alex Pretti, 37 anni, a Minneapolis.

