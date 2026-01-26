Il palazzo va a fuoco in fiamme uno studio dentistico | 14 pompieri al lavoro

Un incendio si è sviluppato nel palazzo Futura in Via Triumplina a Brescia, coinvolgendo in particolare lo studio dentistico presente nell’edificio. L’intervento dei 14 vigili del fuoco è iniziato poco dopo le 18, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incidente si è verificato a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Casazza, senza segnalare al momento danni gravi o feriti.

Incendio al palazzo Futura di Via Triumplina a Brescia, a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Casazza: le fiamme sono divampate poco dopo le 18 e hanno coinvolto in particolare l'omonimo centro dentistico (si chiama appunto Futura) ospitato all'interno del complesso.

