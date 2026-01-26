Il no di Levante a Eurovision innesca il tema Palestina

La dichiarazione di Levante, artista italiana, evidenzia il suo dissenso verso la partecipazione italiana all’Eurovision, qualora vincesse a Sanremo. La cantante ha espresso la sua posizione riguardo alla presenza di Israele nel contest, sollevando un dibattito sulla politica e la cultura nello scenario musicale internazionale. Questa scelta riflette le dinamiche e le tensioni che coinvolgono il mondo dello spettacolo e le questioni geopolitiche.

AGI - "Se dovessi vincere Sanremo non parteciperei all' Eurovision ". Levante, attesa sul palco dell'Ariston per la terza volta, sceglie di dare forfait alla competizione internazionale in caso di vittoria al Festival criticando la presenza di Israele ammessa nuovamente in gara dalla European Broadcasting Union. "È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi", afferma la cantautrice. A poco meno di un mese dall'inizio di Sanremo (24-28 febbraio) il dibattito sul ruolo di Tel Aviv nella Striscia si affianca così alle tradizionali anticipazioni musicali. Ieri tre consiglieri di amministrazione della Rai (Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Roberto Natale) hanno preso posizione: "La Palestina deve trovare ospitalità sul palco dell' Eurovision, se non si vogliono sfregiare i valori di inclusione e di fratellanza che la musica porta con sé".

