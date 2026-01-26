Il Napoli valuta l'acquisto di Martin Terrier, attaccante del Bayer Leverkusen, come possibile rinforzo per l'attacco. In questo articolo vengono analizzati i dettagli del sondaggio effettuato e le eventuali implicazioni per la rosa di mister Conte, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle possibilità di un trasferimento.

Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. Cosa manca per chiudere l’affare per l’attaccante, ultimissime novità Infortunio Valenti: lesione per il difensore del Parma! Le sue condizioni dopo gli esami e quanto dovrà rimanere ai box Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: sondaggio per Terrier del Bayer Leverkusen. Chi è e cosa filtra sul possibile acquisto in attacco. I dettagli

Approfondimenti su calciomercato napoli

Il Napoli mostra interesse per Martin Terrier del Bayer Leverkusen, ala sinistra francese nato nel 1997, attualmente in forza ai tedeschi.

Il match tra Bayer Leverkusen e Newcastle, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì alle 21:00.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su calciomercato napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTA; Il mercato di giornata: Cremonese, sondaggio per Thorsby. Napoli, idea Giovane. Sulemana al Cagliari; Sky - Chiesa apre al ritorno in Serie A: sondaggio del Napoli, la richiesta del Liverpool è chiara; Calciomercato live: Juventus su Mateta, Malen ufficiale alla Roma, il Napoli sulle tracce di Marcos Leonardo.

SONDAGGIO - La Corsa Scudetto è già chiusa con la fuga dell'Inter? Quanto possono pesare ancora Allegri e il NapoliAlla luce dei risultati del campo, Inter in fuga: Milan, Roma, Napoli devono approfittare di ogni eventualità per rosicchiare punti e tenere aperto il campionato ... sport.virgilio.it

Calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTAIl club azzurro - riferisce Sky Sport - ha trovato l’intesa per il cartellino dell'attaccante brasiliano con gli scaligeri sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di ... napolitoday.it

Le ultime di calciomercato: Milan, Napoli, Juventus e non solo… con @FabrizioRomano Latest winter transfer updates with Fabrizio Romano #DAZN x.com

Calciomercato: En Nesyri-Juve al sì, a Napoli è il Giovane-day, Venturino sbarca alla Roma #ANSA - facebook.com facebook