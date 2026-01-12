Milos Raonic ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico. Dopo una carriera che lo ha portato a raggiungere il terzo posto nel ranking ATP e a ottenere importanti risultati, l’ex numero 3 del mondo conclude la sua attività sportiva. La decisione segna la fine di un percorso caratterizzato da impegno e dedizione, lasciando un’eredità significativa nel panorama tennistico internazionale.

Milos Raonic ha annunciato il proprio ritiro sui social media quest’oggi, al termine di una carriera di grande prestigio che lo ha visto raggiungere il numero 3 del ranking ATP e altri grandi traguardi. “ È arrivato il momento: mi ritiro dal tennis. Sai che prima o poi questo istante arriva, ma in qualche modo non ti senti mai davvero pronto. Oggi lo sono quanto potrò mai esserlo. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per la maggior parte della vita”, ha scritto il 35enne canadese su X. “ Sono stato incredibilmente fortunato a poter vivere e realizzare i miei sogni. Ogni giorno mi sono presentato in campo con un solo obiettivo: migliorare, vedere fin dove potessi arrivare, giocando a uno sport che ho scoperto a otto anni quasi per caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Addio al tennis di Milos Raonic: l’ex numero 3 del mondo dice basta

Fece finale a Wimbledon 2016 e semifinale all'Australian Open 2016.

