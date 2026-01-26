Crans Montana PChigi | rientro ambasciatore se autorità giudiziarie collaborano

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, è stato richiamato a Roma in seguito alla decisione del Tribunale di Sion di liberare Jacques Moretti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi l’ambasciatore, in un contesto di collaborazione con le autorità giudiziarie, per valutare eventuali sviluppi e il rientro dell’ambasciatore.

Roma, 26 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. E' quanto si legge in una nota. All'incontro, cui hanno anche partecipato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026.

