signorini vuole bloccare la puntata di falsissimo del 26 gennaio corona risponde alla minaccia denuncia

Il 26 gennaio, Signorini ha richiesto al tribunale di bloccare la trasmissione

Alfonso Signorini ha chiesto al Tribunale di Milano di bloccare la puntata di “Falsissimo” del 26 gennaio. Fabrizio Corona ha pubblicato stralci dell’atto e replica, annunciando che sarà presente in aula e negando la possibilità di intraprendere trattative. Il format dovrebbe trattare una nuova denuncia, legata a fatti del 2004, e possibili nuovi coinvolgimenti. Signorini chiede lo stop di “Falsissimo” La controversia tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona prosegue nelle aule giudiziarie. Il giornalista ha infatti presentato un’istanza urgente al Tribunale di Milano, chiedendo che venga bloccata la pubblicazione della puntata di “Falsissimo” prevista per lunedì 26 gennaio su YouTube. 🔗 Leggi su Virgilio.it

GRENBAUD REACTION INTEGRALE AD ALFONSO SIGNORINI | Falsissimo EP. 20 w/Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video; Il caso Signorini non affonda il Grande Fratello Vip: torna Ilary Blasi, ma il sogno è Selvaggia Lucarelli; L'ex tronista Daniele Interrante rompe il silenzio sul caso Signorini-Corona; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo.

