Giubileo | Fisichella Vaticano domani alle 9 | 30 chiude Porta Santa San Pietro

Domani, 6 gennaio 2026, alle 9:30, la Porta Santa di San Pietro sarà chiusa, segnando la conclusione del Giubileo. Alla cerimonia sarà presente il presidente della Repubblica. Questa chiusura rappresenta il momento di chiusura ufficiale delle celebrazioni giubilari, che hanno coinvolto fedeli e visitatori da tutto il mondo nel rispetto delle tradizioni della Chiesa cattolica.

Domani, martedì 6 gennaio 2026, “alle 9:30 verrà chiusa la Porta Santa di San Pietro e, tra gli altri, sarà presente anche il presidente della Repubblica. Con questa chiusura si conclude ufficialmente il Giubileo ordinario”. Queste sono state le parole di monsignor Rino Fisichella, delegato del Vaticano per l’organizzazione del Giubileo, durante la conferenza stampa tenutasi presso la sala stampa vaticana, in cui è stato presentato il bilancio dell’Anno Santo. “Oggi alle 17:30 si svolgerà l’ultimo passaggio attraverso la Porta Santa, dopodiché si concluderà il percorso”, ha aggiunto per sottolineare l’importanza di questo momento finale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giubileo: Fisichella (Vaticano), domani alle 9:30 chiude Porta Santa San Pietro Leggi anche: Giubileo 2025, si chiude la Porta Santa di San Pietro: strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano Leggi anche: Giubileo, si chiude la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano: tutte le informazioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gualtieri: il Giubileo della speranza, un evento che resterà nella memoria; Il Giubileo e la Sede Vacante; Il mondo in Piazza San Pietro con i 100 Presepi in Vaticano. Giubileo, oltre 33 milioni di fedeli a Roma. Il Papa domani chiuderà la Porta Santa, presente Mattarella - Al primo posto, tra i Paesi di provenienza, c'è l'Italia, al secondo gli Stati Uniti. msn.com

Il Papa domani chiuderà la Porta Santa, presente Mattarella - 30 "Papa Leone chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro. ansa.it

Giubileo, il Papa domani chiuderà la Porta Santa. Più di 33 milioni i pellegrini a Roma - Al primo posto, tra i Paesi di provenienza, c’è l’Italia, al secondo gli Stati Uniti. msn.com

I #fedeli che sono arrivati a #Roma per il #Giubileo sono stati oltre 33 milioni. Al primo posto, tra i Paesi di provenienza, c'è l'Italia, al secondo gli Stati Uniti. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione precisando che il x.com

Al responsabile dell'organizzazione del Giubileo 2025, con il titolo di Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione istituito da Papa Francesco e incaricato del coordinamento di questo Anno Santo. Carissimo Monsignor Rino Fisichella, in occasione della - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.