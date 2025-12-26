“Per alcuni è stato il riaffiorare di quella fede che avevano messa da parte, per altri un’esperienza dirompente che ha spalancato persino la possibilità di una conversione“. Il Giubileo è agli sgoccioli ed è scattato a Natale il conto alla rovescia per la conclusione dell’Anno Santo che, ieri, ha infatti visto chiudersi la Porta della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giubileo, gli ultimi giorni dell’Anno Santo: chiusa la Porta Santa a S. Maria Maggiore

Leggi anche: Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore

Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa della basilica di S. Maria Maggiore

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli ultimi giorni del Giubileo: alle 18 la chiusura della Porta a S. Maria Maggiore x.com

#PoliziaRomaCapitale! Celebrazioni natalizie e ultimi eventi giubilari Rafforzati i servizi di viabilità in vista delle imminenti celebrazioni del Natale e degli ultimi eventi ufficiali del Giubileo 2025 di chiusura delle Porte Sante. San Piet - facebook.com facebook