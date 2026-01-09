Giorno della Memoria Senza ritorno | l’odissea dei bolognesi che sono stati trasportati nei lager nazisti

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comune di Bologna presenta la mostra

Nell'ambito delle iniziative del Giorno della Memoria 2026, in collaborazione con il Comune di Bologna, apre la mostra "Senza Ritorno. La deportazione bolognese 1943-1945" presso la Manica Lunga di Palazzo D'Accursio dal 10 gennaio al 31 gennaio 2026. La mostra, che inaugura sabato 10 gennaio

