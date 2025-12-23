Silvestro Lega tra avventura e passione a Modigliana il concerto che celebra il pittore

Il 28 dicembre, al Teatro dei Sozofili di Modigliana, si terrà un concerto dedicato a Silvestro Lega, promosso dal Comune di Modigliana, dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e dall’Accademia degli Incamminati. L’evento, alle ore 18, celebra il pittore attraverso un appuntamento musicale che unisce passione e storia, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione sulla figura di Lega.

Silvestro Lega (1826–1895) è stato uno dei protagonisti del movimento dei Macchiaioli, distinguendosi per una pittura intima e luminosa, attenta alla vita quotidiana e agli affetti familiari. La sua opera unisce la ricerca sulla luce e sulla "macchia" a una profond

