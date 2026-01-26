Napoli, 2016. Piove da giorni, l’acqua sgorga dai tombini, le voragini si aprono come antiche bocche. Qualcosa preme dal sottosuolo: una forza, un segreto, una memoria sepolta. Viola, giovane geologa specializzata in cavità sotterranee, riceve un incarico che pare di ordinaria amministrazione: aggiornare la mappa idrogeologica della città in vista del vertice G20. Ma presto capisce che a essere instabile non è solo il suolo: Napoli è una città che si muove, respira, minaccia e custodisce. Un vecchio visionario, un geologo accecato, una setta esoterica e una misteriosa “operazione Idra” ordita nell’ombra.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di Rovigo: il corpo sul fondo del fiume AdigettoIl corpo del 26enne scomparso ad Adria, in provincia di Rovigo, è stato trovato nel fiume Adigetto dai Vigili del fuoco.

Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggioÈ stato ritrovato senza vita il 70enne scomparso ieri pomeriggio a Rieti.

PRESENTAZIONE LIBRO IL FIUME SCOMPARSO DI VITTORIO DEL TUFO

Argomenti discussi: Ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di Rovigo: il corpo sul fondo del fiume Adigetto; Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggio; Rovigo, trovato senza vita il 26enne scomparso che era uscito per andare a pesca; Rieti, trovato senza vita nel Velino il corpo del 70enne scomparso da venerdì.

Il fiume scomparso, la presentazione all’Istituto PontanoUn vecchio visionario, un geologo accecato, una setta esoterica e una misteriosa operazione Idra ordita nell’ombra. Le torri del Centro Direzionale tremano ... napolivillage.com

Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggioRicerche terminate a Rieti, il 70enne scomparso ieri pomeriggio è stato ritrovato morto sulle rive di un fiume ... fanpage.it

Campi Flegrei. . PRESENTAZIONE LIBRO " IL FIUME SCOMPARSO " DI VITTORIO DEL TUFO facebook

Ma è fatale che oltre questi anni il casuale diventi intero, l’arbitrario assoluto. I significati diverranno cristalli: e il rosso riprenderà la sua storia come un fiume scomparso nel deserto. #PierPaoloPasolini, Il rosso di Guttuso #RenatoGuttuso (1942) x.com