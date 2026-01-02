Micaela figlia di Massimo Boldi | Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni quasi mia coetanea Tra noi non è mai scoccata la scintilla
Micaela Boldi, figlia di Massimo Boldi, racconta il suo rapporto con il padre e le dinamiche familiari. In un’intervista, ha condiviso dettagli sulla relazione con il celebre attore, evidenziando alcuni aspetti personali e le sue emozioni. La testimonianza offre uno sguardo sincero sulla vita privata di una famiglia nota nel panorama italiano, senza enfasi o sensazionalismo.
«Gli scrissi una letterina in cui dicevo che non mi piaceva il fatto che la gente lo fermasse per strada e che non mi venisse a prendere a scuola», racconta la figlia. «Ne scrissi anche un’altra: “Non voglio un papà che fa lo scemo”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
