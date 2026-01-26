Il figlio assassino i genitori suicidi insieme | lo sguardo collettivo pesa più di una sentenza

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, autore dell’omicidio di Federica Torzullo, si sono suicidati lasciando un messaggio all’altro figlio. Questo gesto ha suscitato un forte impatto nel senso di comunità e nel confronto collettivo, più di qualsiasi sentenza. La vicenda evidenzia le conseguenze profonde di eventi tragici e il peso delle emozioni condivise.

Anguillara Sabazia (Roma) – I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso Federica Torzullo, hanno deciso di togliersi la vita insieme lasciando un biglietto, indirizzato all'altro figlio, per spiegare le ragioni del gesto. Questa è la notizia ed è già sufficiente a togliere il fiato. Perché non aggiunge nulla al femminicidio, ma ne racconta le conseguenze. Racconta ciò che accade dopo, quando il peso di ciò che è successo diventa insostenibile e un sistema affettivo cede. Quando la sofferenza supera ogni capacità di tenuta e non resta più nulla che possa contenere, separare, proteggere.

