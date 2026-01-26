Il Festival del Burlesque arriva per la prima volta a Napoli sul palco del Teatro Bolivar

Il Festival del Burlesque debutta a Napoli, portando sul palco del Teatro Bolivar due serate dedicate a questa forma artistica. Un’occasione per scoprire e apprezzare le performance di artisti italiani e internazionali, in un contesto intimo e raffinato. L’evento rappresenta un momento di valorizzazione della cultura burlesque, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e di qualità nel cuore della città.

Sul palco del Teatro Bolivar arriva, con due imperdibili serate, la prima edizione del Napoli Burlesque Festival. Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu'Tracks, arriva la prima edizione del Napoli Burlesque Festival con due serate imperdibili dedicate all'arte, all'eleganza e all'ironia del burlesque, cooprodotte da Nu'Tracks e Burlesque Cabaret Napoli. Venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026, open ore 20.00start ore 21.00, sarà la prima volta a Napoli di molti artisti internazionali che si esibiranno nel teatro di Materdei per decretare il primo vincitore della prima edizione del Festival.

