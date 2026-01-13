Il Barcelona Guitar Trio & Dance per la prima volta in Italia sul palco del Nuovo di Udine

Il Barcelona Guitar Trio & Dance arriva per la prima volta in Italia, ospite del Teatro Nuovo di Udine. Uno degli spettacoli più noti nel panorama musicale crossover, rappresenta un esempio di musica iberica apprezzata a livello internazionale, spaziando tra Europa, America Latina e Asia. Un'occasione per ascoltare un progetto artistico che unisce musica e danza, offrendo un’esperienza unica e raffinata.

