Il Barcelona Guitar Trio & Dance per la prima volta in Italia sul palco del Nuovo di Udine
Il Barcelona Guitar Trio & Dance arriva per la prima volta in Italia, ospite del Teatro Nuovo di Udine. Uno degli spettacoli più noti nel panorama musicale crossover, rappresenta un esempio di musica iberica apprezzata a livello internazionale, spaziando tra Europa, America Latina e Asia. Un'occasione per ascoltare un progetto artistico che unisce musica e danza, offrendo un’esperienza unica e raffinata.
Il Barcelona Guitar Trio & Dance approda a Udine. Sul palco del Teatro Nuovo, infatti, sta per arrivare uno degli spettacoli più apprezzati del panorama musicale crossover, nonché uno dei progetti più apprezzati della musica iberica nel mondo, dall’Europa all’America Latina, fino all’Asia, che ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE il 16 gennaio 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Leggi anche: Eleganza e groove sul palco del Jazzamore con il Lazzanni Trio
[ 1 SETTIMANA AL CONCERTO ] BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE Teatro Nuovo Giovanni da Udine 16.01.2026 Ultimi biglietti disponibili su Eilo, TicketOne e nei punti vendita autorizzati! bit.ly/BGTudineT1 Virtuosismo, passione, danz - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.