Il Barcelona Guitar Trio & Dance per la prima volta in Italia sul palco del Nuovo di Udine

Il Barcelona Guitar Trio & Dance arriva per la prima volta a Udine, portando sul palco del Teatro Nuovo uno spettacolo che unisce musica e danza. Rinomato a livello internazionale, il trio rappresenta un esempio di musica iberica contemporanea, apprezzata in Europa, America Latina e Asia. Un’occasione per scoprire un progetto artistico originale e coinvolgente, che unisce tradizione e innovazione in un’esperienza culturale da non perdere.

