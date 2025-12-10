Al via le selezioni per il gruppo comunale di Protezione Civile | il Comune di Catania pubblica l’avviso

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Catania ha aperto le selezioni per il nuovo gruppo comunale di Protezione Civile. L’avviso pubblico mira a coinvolgere i cittadini volontari, offrendo un’opportunità di partecipazione attiva per garantire la sicurezza e la tutela della comunità. La procedura rappresenta un passo importante nell’organizzazione della protezione civile locale.

L’Amministrazione Comunale di Catania ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione e l’ammissione dei cittadini al neonato gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile, dando concreta attuazione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22 ottobre 2024, in linea con le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

