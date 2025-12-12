Protezione Civile aperta la selezione per 50 nuovi volontari | il Comune avvia il potenziamento del gruppo comunale

Il Comune di Messina avvia le selezioni per 50 nuovi volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, rafforzando la rete di sicurezza territoriale. Questa iniziativa mira a potenziare le capacità di risposta e gestione delle emergenze, coinvolgendo cittadini volontari pronti a contribuire alla tutela della comunità e alla prevenzione dei rischi nel territorio.

Il Comune di Messina potenzia la propria rete di sicurezza territoriale e apre le selezioni per 50 nuovi volontari da inserire all’interno del Gruppo Comunale di Protezione Civile. L’avviso, pubblicato dall’Assessorato alla Protezione Civile, punta a rafforzare le attività di prevenzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

