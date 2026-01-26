Il dramma di Giannina stroncata da un malore dopo aver scoperto di essere stata truffata dal finto carabiniere

Giannina, residente a Ostra Vetere, è stata colpita da un malore dopo aver scoperto di essere stata truffata da un falso carabiniere. Il metodo utilizzato dai truffatori è noto: una telefonata che richiede aiuto per un incidente e la richiesta di un pagamento urgente. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di diffidare da comunicazioni telefoniche sospette e di verificare sempre le informazioni prima di agire.

La donna aveva 85 anni. I malviventi per render ancora più credibile l'inganno sarebbero riusciti a ricreare artificialmente la voce di suo figlio, sostenendo che fosse restato coinvolto in un incidente. Scoperto il raggiro, il suo cuore non ha retto OSTRA VETERE – Il modus operandi è sempre il solito: una telefonata con una richiesta di aiuto, per via di un incidente causato da una parente e la possibilità di un pagamento immediato per “sistemare” la cosa. Eppure, a Giannina Orciari, quella voce sembrava davvero familiare: forse ricostruita artificialmente, per convincerla che ad avere bisogno di soldi nel più breve tempo possibile fosse effettivamente suo figlio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Cade nella trappola della truffa del finto incidente: quando lo scopre, Giannina Orciari muore d’infartoOSTRA VETERE - Non ha retto il dolore per il raggiro subito Giannina Orciari. Il suo grande cuore si è spezzato di fronte al vile inganno di cui è stata vittima. Aveva 85 anni. ilmessaggero.it

