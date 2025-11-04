Il volto del protagonista di Squid Game è stato usato per creare video deepfake e truffare una fan cinquantenne dell'attore coreano. Un truffatore ha finto di essere Lee Jung-jae, la star della serie Squid Game, per ingannare una donna e farsi inviare circa 350 mila dollari. L'uomo, secondo le notizie pubblicate dai quotidiani coreani, avrebbe trascorso circa sei mesi cercando di guadagnare la fiducia della sua vittima e farsi inviare l'ingente somma di denaro. La truffa ai danni della fan di Squid Game Una cinquantenne, circa sei mesi fa, avrebbe iniziato a ricevere dei messaggi online sui social inviati da qualcuno che fingeva di essere Lee Jung-jae. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una fan di Squid Game è stata truffata da un criminale che si è finto Lee Jung-jae per farsi inviare dei soldi