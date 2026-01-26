il corto marianna debutta in germania in concorso ad amburgo

Il cortometraggio “Marianna” di Luigi Di Domenico debutta in Germania, in concorso ad Amburgo. La presentazione avverrà il primo febbraio alle 13:00 al B-Movie Kino, come unica produzione italiana in gara al Danger Zone Independent Film Festival, in corsa per l’Ufo Award. Un’occasione per approfondire un’opera che si distingue per sensibilità e stile narrativo.

Il cortometraggio “Marianna”, di Luigi Di Domenico, verrà presentato per la prima volta in Germania il primo febbraio alle ore 13:00 al B-Movie kino di Amburgo e sarà l’unico film italiano in gara al Danger Zone Independent Film Festival a competere per l’Ufo Award. Marianna è un cortometraggio prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patrocinato dal Comune di Pellezzano e dal Comune di Padula, che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle derive grottesche di un mondo che antepone il profitto alla salute e all’ambiente. 🔗 Leggi su Zon.it

