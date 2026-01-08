Germania nel gelo | -9 gradi a Berlino caos neve ad Amburgo

Le temperature rigide hanno colpito la Germania, con Berlino che registra -9 gradi e Amburgo sotto una spessa coltre di neve. I servizi di trasporto pubblico funzionano in modo intermittente e tutte le scuole rimarranno chiuse domani, in risposta alle previsioni meteorologiche avverse. La situazione richiede attenzione e cautela per chi si trova nelle zone interessate.

Bus e metropolitane circolano a ritmo irregolare e tutte le scuole resteranno chiuse domani, a causa di previsioni allarmanti.

Il gelo colpisce mezza Europa - Temperature da polo nord sono state registrate durante la notte in Germania, dove la colonnina di mercurio è scesa a 31 gradi sotto lo zero in alcune parti del Paese ... tgcom24.mediaset.it

Continua il grande GELO oltralpe da giorni. Vediamo i valori registrati oggi: -39.9°C in Scandinavia, -16°C in Danimarca, -14°C in Germania, Francia, Repubblica Ceca e Belgio, -11°C in Inghilterra. Sulle Alpi segnalati -18°C a 800m in Svizzera ed Austria. - facebook.com facebook

