Almasri arrestato in Libia persino Tripoli applica il diritto internazionale più dell’Italia

L’Italia non l’ha fatto, ma la Libia sì. E così Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli, mostrando la volontà del nuovo governo di Tripoli di collaborare con la Corte penale internazionale. Evidentemente più di quanto non abbia fatto in passato l’esecutivo italiano, che dopo l’arresto nel nostro Paese aveva rispedito Almasri in patria con tanto di volo di Stato. La procura generale libica aveva ordinato l’arresto del generale con l’accusa di tortura di detenuti, causando anche la morte di uno di loro sotto tortura. La procura parla di abusi, incluse torture e trattamenti crudeli e degradanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Almasri arrestato in Libia, persino Tripoli applica il diritto internazionale più dell’Italia

