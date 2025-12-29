Il 2 ottobre, durante la trasmissione Porta a Porta, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato: “Il diritto internazionale conta fino a un certo punto”. Questa dichiarazione suscita riflessioni sul ruolo e sull’efficacia delle norme internazionali nel contesto geopolitico attuale, sollevando interrogativi sulla loro influenza reale nelle relazioni tra paesi.

La frase l’ha pronunciata il ministro degli Esteri Antonio Tajani il 2 ottobre, ospite del programma Porta a porta di Bruno Vespa. L’argomento era il violento intercettamento in acque internazionali, da parte della marina militare israeliana, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. È stata una frase uscita male che, chissà, se fosse stato possibile tornare indietro il responsabile della politica estera italiana avrebbe formulato diversamente. O magari è stata detta a mo’ di rassegnata constatazione e avrebbe potuto essere preceduta da “Secondo Israele.”. Chissà, appunto. Ma è stata comunque una frase sintomatica, che ha fatto correre i brividi lungo la schiena alle persone giuriste e alle organizzazioni per i diritti umani, come Amnesty International, che vedono il diritto internazionale come un parametro su cui misurare il comportamento degli stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il diritto internazionale conta fino a un certo punto”. È questo l’ ‘ipse dixit’ dell’anno

