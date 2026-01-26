Il Codice Cerno per la politica | Ecco i nomi di chi sarà sindaco di Trieste e presidente di Regione

Il Codice Cerno per la politica: “Ecco i nomi di chi sarà sindaco di Trieste e presidente di Regione” presenta i protagonisti della recente tornata elettorale. Tra figure di rilievo, come il ministro Nordio, e sostenitori felici, si delineano i nuovi incarichi istituzionali. Un quadro che riflette il panorama politico locale e regionale, offrendo un’analisi chiara e oggettiva delle recenti nomine e delle dinamiche in atto.

Ci sono tutti gli ingredienti per una cena scintillante, elettrica, euforica. C’è il ministro Nordio che dispensa perle di cultura di cui certo non difetta, c’è un gruppo di patrioti fedelissimi e paghi di essere tra gli eletti, ci sono Walter Rizzetto ed Ester Soramel gongolanti per l’esito dell’incontro “Un Sì per la Giustizia” che ha fatto il pieno di presenti oltre ogni previsione, ci sono le immancabili presenze autoreferenziali, la richiesta di selfie accanto al caminetto – pezzo forte dell’arredamento dell’Antica Osteria Al Ponte di San Daniele – che fa tanto famiglia tricolore. E c’è lui, Tommaso Cerno, pluridecorato giornalista con alle spalle un pedigree professionale già da guinness, anfitrionico e incontenibile: un consumato artista di cabaret che catalizza l’attenzione palleggiando il suo eloquio dai temi politici e di stretta attualità ad attimi di leggerezza conditi di aneddoti e facezie.🔗 Leggi su Triesteprima.it Calciomercato Milan, a caccia del portiere: chi sarà il sostituto di Maignan? Ecco i nomiIl Milan si prepara al possibile addio di Maignan, con il rinnovo del portiere in stallo. Quintali di cocaina dal Sudamerica al centro del Friuli: ecco i nomi di chi lavorava in regioneNel 2023, la Guardia di Finanza e la Distrettuale Antimafia di Trieste hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nel traffico di grandi quantitativi di cocaina dal Sud America al Friuli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il Codice Cerno per la politica locale: Vi svelo i nomi di chi si candideràTommaso Cerno, alla guida de Il Giornale ed ex senatore, ha parlato a briglia sciolta di tutto quello che riguarda la politica regionale: dal dopo Fedriga a chi può prendere le redini del governo di T ... triesteprima.it Dossieropoli, M5S all’attacco di Cerno: Sospenderlo dalla Rai. Il direttore: Telemaduro e l’editto venezuelano. Ma non ci facciamo zittire da ConteI parlamentari M5S in Vigilanza Rai chiedono di bloccare la collaborazione di Tommaso Cerno con Domenica In. La ferma risposta del direttore del Giornale ... msn.com ci vediamo il prossimo 23 gennaio alle ore 18.00 presso il Centro Culturale “Le Grazie” in via Pracchiuso 21 a #Udine per una serata con il Ministro Carlo Nordio e la moderazione del Direttore Tommaso Cerno vi aspettiamo! #riformagiustizia #referendu facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.