Quintali di cocaina dal Sudamerica al centro del Friuli | ecco i nomi di chi lavorava in regione

Da udinetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2023, la Guardia di Finanza e la Distrettuale Antimafia di Trieste hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nel traffico di grandi quantitativi di cocaina dal Sud America al Friuli. Tre trafficanti, ritenuti figure di spicco nel network, sono stati condannati a un totale di 15 anni di reclusione. Questo intervento evidenzia l'impegno delle autorità nel contrasto ai traffici illeciti e nel mantenimento della sicurezza nella regione.

Tre trafficanti di cocaina, accusati di aver recitato un ruolo di assoluto rilievo nell'affare milionario che ha coinvolto il Friuli e smantellato dalla guardia di finanza e dalla Distrettuale antimafia di Trieste nel 2023, sono stati condannati a complessivi 15 anni di reclusione.

