Quintali di cocaina dal Sudamerica al centro del Friuli | ecco i nomi di chi lavorava in regione
Nel 2023, la Guardia di Finanza e la Distrettuale Antimafia di Trieste hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nel traffico di grandi quantitativi di cocaina dal Sud America al Friuli. Tre trafficanti, ritenuti figure di spicco nel network, sono stati condannati a un totale di 15 anni di reclusione. Questo intervento evidenzia l'impegno delle autorità nel contrasto ai traffici illeciti e nel mantenimento della sicurezza nella regione.
Tre trafficanti di cocaina, accusati di aver recitato un ruolo di assoluto rilievo nell'affare milionario che ha coinvolto il Friuli e smantellato dalla guardia di finanza e dalla Distrettuale antimafia di Trieste nel 2023, sono stati condannati a complessivi 15 anni di reclusione. La sentenza è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: 'Ndrangheta, cocaina dal Sudamerica su navi container, 28 arresti in tutta Italia: il vertice era il clan dei Barbaro di Platì I NOMI
Leggi anche: Cocaina dal Sudamerica, un pentito rivela le complicità in porto
Cocaina dal Sudamerica su navi container, 28 arresti da Gdf - Cocaina dal Sudamerica, attraverso navi container, fino in Lombardia per un valore di oltre 27 milioni di euro. ansa.it
Gioia Tauro, 4 quintali di cocaina nascosta tra le noccioline - Oltre 4 quintali di cocaina in un container trasportato su una nave proveniente dall’America latina. rainews.it
A Genova quintali di cocaina dal Sudamerica: chiesti più di 134 anni di carcere - Genova – Nove carichi di cocaina proveniente da Colombia, Repubblica Dominicana e Panama e destinata al porto di Genova. ilsecoloxix.it
In silenzio davanti al Gip i vertici delle bande che avrebbero movimentato quintali di cocaina e marijuana, arrestati nell’operazione Polo Ovest. Al vaglio la posizione del primo cittadino di Esporlatu, Antonio Fadda facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.