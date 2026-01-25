Alex Pretti ucciso dall’Ice a Minneapolis spunta un nuovo video | l’uomo ha un cellulare in mano

È stato diffuso un nuovo video che mostra l’episodio in cui Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice a Minneapolis. Nel filmato si vede l’uomo con un cellulare in mano, contribuendo a chiarire i dettagli della vicenda e alimentando il dibattito pubblico sulla vicenda.

Spunta un nuovo video che riprende l’uccisione di Alex Jeffrey Pretti, l ‘uomo ammazzato dagli agenti dell’Ice a Minneapolis. Le riprese, fatte una una testimone presente sul luogo dell’omicidio, mostrano Pretti che si frappone tra una donna e un agente che le sta spruzzando spray al peperoncino. Altri agenti spruzzano quindi lo stesso spray anche contro Pretti, che tiene un telefono in una mano e nulla nell’altra, e lo atterrano. Poi, gli spari. Video X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Chi era Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a Minneapolis: non aveva un’arma ma un cellulareAlex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso l’ospedale per veterani di Minneapolis, è stato tragicamente ucciso il 24 gennaio dalla Border Patrol durante un’operazione di controllo dell’immigrazione.

Chi era Alex Pretti, ucciso dall’Ice a Minneapolis: infermiere di terapia intensiva, 37 anni, senza precedentiInfermiere di terapia intensiva, 37 anni, senza precedenti: la storia di Alex Pretti, colpito a morte dagli agenti ICE a Minneapolis ... ilfattoquotidiano.it

Alex Pretti ucciso dall’Ice. Una testimone: Lo hanno buttato a terra e gli hanno sparato. Il medico: Mi hanno impedito di aiutarloIl racconto di chi ha visto la sparatoria di Minneapolis è stato depositato ieri sera alla Corte federale del Minnesota. Gli agenti gli hanno spruzzato del reagente chimico in faccia ... quotidiano.net

