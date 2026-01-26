Il caso Fazolo mette in luce la delicatezza dei confini tra libertà di parola e legittimazione istituzionale. Secondo un articolo di Matteo Hallissey sul Riformista, Alberto Fazolo, ex combattente filorusso in Donbas, è stato invitato dal Movimento 5 Stelle a intervenire alla Camera dei Deputati su questioni di diritto internazionale. Questo episodio solleva riflessioni sulla responsabilità e le implicazioni di coinvolgere figure con un passato controverso in contesti istituzionali.

Partendo da un articolo pubblicato sul Riformista a firma Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani, si è scoperto che Alberto Fazolo, ex combattente filorusso in Donbas, è stato invitato dal Movimento 5 Stelle a parlare di violazione di diritto internazionale alla Camera dei Deputati. Il 15 gennaio è stato infatti ospitato alla Sala Stampa della Camera un evento dal titolo “L’ultimo sfregio al diritto internazionale: l’aggressione Usa al Venezuela”, promosso dalla deputata Cinquestelle Stefania Ascari. Fazolo ha avuto il compito di moderare la conferenza, nella quale, come suggerisce il titolo, si è criticata in maniera accesa e feroce la violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Argomenti discussi: Corto circuito Il caso Fazolo, e la sottile differenza tra libertà di parola e legittimazione istituzionale; Il caso Fazolo e i vizi della disinformazione 'istituzionalizzata'; Il M5S arruola Fazolo, l'italiano filorusso che combatté nel Donbass: la vicenda del soldato Nemo

Il M5S arruola Fazolo, l’italiano filorusso che combatté nel Donbass: la vicenda del soldato NemoHa un tesserino delle Forze Armate della Nuova Russia, ma modera la conferenza dei 5 Stelle Lo scorso 15 gennaio, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un evento dal titolo L’ultimo sfregio al diritt ... ilriformista.it

Lo scorso 15 gennaio alla Camera dei Deputati si è tenuto l’evento “L’ultimo sfregio al diritto internazionale: l’aggressione USA al Venezuela”, promosso dall’On. Ascari del M5S per discutere della violazione della legalità internazionale nel caso venezuelano. - facebook.com facebook