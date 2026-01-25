Il caso Barbero sul No a separazione carriere tra paternalismo digitale e censura mediatica | piena libertà di parola purché si dica l' innocuo

Il caso Barbero evidenzia le tensioni tra libertà di espressione e controllo dei contenuti sui social media. La censura del reel in cui il professore esprimeva il suo dissenso sulla riforma della magistratura solleva questioni sulla limitazione del dibattito pubblico. È importante riflettere sul confine tra tutela del confronto aperto e restrizione delle opinioni, affinché la libertà di parola rimanga un diritto tutelato, anche in ambiti sensibili.

Ha fatto rumore la notizia dell’oscuramento del reel Instagram in cui il prof. Alessandro Barbero si schiera in merito al referendum sulla magistratura. Analizziamo la logica alla base di questo e analoghi episodi. Viviamo nell’epoca dell’infanzia digitale collettiva. Internet, dopo il suo esordio sfavillante, si rivela sempre più apertamente un luogo di controllo, censura e manipolazione. La plebe digitale sta al Web come i bambini all’adulto autoritario – a prescindere dal colore dei governi. La censura dello storico in pensione ribadisce un fatto fondamentale: la sensazione di libertà offerta dai social è, appunto, una sensazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alleanza Verdi e Sinistra segnala un possibile caso di censura su Meta, che avrebbe oscurato un video di Alessandro Barbero sul referendum della giustizia.

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Alessandro Barbero che si è espresso contro la separazione delle carriere.

