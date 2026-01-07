Qualiano il confine sottile tra ruolo politico e funzione istituzionale

Qualiano rappresenta un esempio di come il confine tra ruolo politico e funzione istituzionale possa diventare sfumato. Quando le responsabilità di garanzia si intrecciano con la militanza politica, si rischia di indebolire la percezione di imparzialità e affidabilità delle istituzioni democratiche. È importante mantenere distinte queste funzioni per preservare la credibilità e il corretto funzionamento del sistema democratico.

Quando le funzioni di garanzia si confondono con la militanza politica, a perdere non è una parte ma la credibilità stessa delle istituzioni democratiche. C'è una linea, spesso ignorata ma mai irrilevante, che separa la legittima appartenenza politica dall' obbligo di imparzialità istituzionale. È una linea che attraversa i consigli comunali di tutta Italia e che, quando viene oltrepassata, produce un danno silenzioso ma profondo: mina la credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini. Chi siede in un'aula consiliare lo fa, inevitabilmente, in quanto rappresentante eletto. La politica è l'origine del mandato, non c'è ipocrisia nel dirlo.

