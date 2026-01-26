Il Cannara sprofonda

Nel match tra Grosseto e Cannara, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 6-0. La partita ha visto le sostituzioni e i cambi di formazione nel corso del secondo tempo, confermando la superiorità del Grosseto. Una sconfitta difficile da digerire per il Cannara, che dovrà ora affrontare con spirito di reazione le prossime sfide.

GROSSETO 6 CANNARA 0 GROSSETO: Marcu, Sabelli (27'st Fiorani), Marzierli, Disanto, Riccobono (10'st Sacchini), Bacciardi (27'st Masini), Montini, Gonnelli, Brenna, Guerrini (19'st Ciraudo), Regoli (35'st Malva). All. Indiani CANNARA: Vassallo, Vergara, Cardoni (19'st Bosco), Gueye, Fracassini, Fumanti G., Gnazale (42'pt Montero), Farneti (35'st Porzi), Leveh, Iacullo (19'st Mancini G.), Mancini R.. All. Romeo Fuscagni Arbitro: Giovanni Giannì di Reggio Emilia Marcatori: 27'pt Sabelli, 42'st Marzieli, 28'st e 44'st Sacchini, 29'st Disanto, 42'st Malva Il Cannara torna da Grosseto incassando l'ottava sconfitta di fila che inchioda i rossoblù del duo Fuscagni-Romeo all'ultimo posto con 11 punti, 3 in meno del Poggibonsi penultimo.

